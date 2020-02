Arbeitsreiches Jahr für die Feuerwehr in Hopfgarten

Hopfgarten i. Br. –Mit Stolz eröffnete Kommandant Hannes Sandbichler kürzlich die 150. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hopfgarten. Sandbichler blickte in seinem Bericht auf ein arbeitsreiches Jahr 2019 zurück. Die Feuerwehr zählte zum Jahresende 107 Mitglieder, davon zehn Jugend-, 79 aktive und 18 Reserve-Feuerwehrmänner.

Im Dezember wurde das alte Kommandofahrzeug gegen einen Mercedes Vito ausgetauscht. Die Fahrzeugweihe fand dann im Mai statt. Es wurden zahlreiche Übungen, Gemeinschaftsübungen und Schulungen abgehalten. Ein Trupp hat das Atemschutz-Leistungsabzeichen in Bronze abgelegt. Weiters hat eine Gruppe erfolgreich die Technische Leistungsprüfung in Bronze absolviert. Insgesamt besuchten 34 Kameraden einen Lehrgang bzw. Workshop an der Feuerwehrschule. Die FF Hopfgarten verbuchte im abgelaufenen Jahr insgesamt 70 Einsätze mit einer Mannstärke von 107, einer Einsatzdauer von 1442 Stunden sowie 847 gefahrenen Einsatzkilometern. Davon waren acht Brandeinsätze, 49 technische Einsätze, einer eine Brandsicherheitswache und zwölf Fehlausrückungen.