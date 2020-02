Innsbruck – Eigentlich hatten die Anrainer der Mentlvilla in Innsbruck keine Hoffnung mehr. Seit zwei Jahren leidet die Lebensqualität. Es gibt Lärm, Drogendeals auf offener Straße, Pöbeleien und in seltenen Fällen auch tätliche Übergriffe. Das passiert im Umfeld der Caritas-Betreuungseinrichtung für Drogenkranke und die bisherigen Maßnahmen (verstärkte Streifen bis zum Alkoholverbot) erzielten nicht den gewünschten Effekt. Nach zwei Stunden emotionaler, hitziger Debatte beim TT-Forum am Mittwochabend keimte dann aber doch so etwas wie ein Hoffnungsschimmer bei den Anrainern auf. Denn Polizei, Stadtpolitik und Caritas versprachen konkrete Maßnahmen. So kündigte Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler an, dass man angesichts der Straftaten in dem Bereich eine Schutzzone „prüfen“ lasse. Das würde der Polizei stärkere Durchgriffsrechte ermöglichen. Die Klienten könnten weiterhin in die Mentlvilla gehen. Wer sich aber auf der Straße aufhält und Ärger macht, kann dann mit einem Betretungsverbot belegt und weggewiesen werden. Eine derartige Schutzzone gab es in Innsbruck bisher nur im Rapoldipark. Und ist für Kirchler, der Verständnis für die Anrainer äußerte, die „Ultima Ratio“ – also der letzte geeignete Weg, um der Situation Herr zu werden. Allerdings erklärte Kirchler auch, dass man nicht wirklich sagen könne, ob die Schutzzone wirklich helfen wird. Damit diese aber überhaupt eingerichtet werden kann, bedarf es einer rechtlichen Prüfung und mindestens eines Monats Vorlaufzeit.