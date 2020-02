Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag auf israelische Soldaten

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Jerusalem sind mindestens 14 Menschen verletzt worden. Ein „Terrorist“ sei mit einem Auto in eine Gruppe Soldaten gerast, die im Zentrum Jerusalems einer „militärischen Aktivität“ nachgegangen seien, teilte die israelische Armee am Donnerstag mit. Zwölf Soldaten sowie zwei Zivilisten seien verletzt worden. Der Fahrer flüchtete.