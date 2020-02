130 Lkw ignorierten sektorales Fahrverbot

Seit Jahresbeginn ist das neue, verschärfte sektorale Fahrverbot für Lkw auf der Inntalautobahn in Kraft. In diesem Zeitraum verstießen laut Polizei 130 Lkw gegen das „Sektorale“. 77 dieser Schwerfahrzeuge hatten Güter geladen, die bereits nach der alten Verordnung verboten gewesen wären, 53 transportierten Waren, die nun neu aufgenommen wurden. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden im Schnitt pro Monat an die 20 Lkw aus dem Verkehr gefischt, die gegen das sektorale Fahrverbot verstießen. Wie bereits berichtet, fuhren im Jänner in Summe um gut 4300 Lkw (der Mautkategorie 4) weniger über die Brennerroute. Ein Minus von knapp zwei Prozent. Indes stiegen die Zahlen der Rollenden Landstraße um über 30 Prozent. Die für Verkehr zuständige LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) will aber noch nicht von einer Trendumkehr reden: „Das wäre unseriös.“ Den Kontrolldruck müsse man aufrecht erhalten. (pn, mami)