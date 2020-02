Heiße Winterparty mit Hot Chocolate in Finkenberg

Finkenberg –„It started with a kiss“, „You sexy thing“, „So you win again“ – mit Hits wie diesen ließen Hot Chocolate ihre Fans in den 1970er- und 1980er-Jahren dahinschmelzen. Insgesamt 36 Hits in mehr als 40 Ländern brachten Hot Chocolate jede Menge Auszeichnungen ein. Die britische Soul- und Funkband rund um Errol Brown (†2015) spielte 1981 sogar auf der Hochzeit von Prinz Charles mit Diana. Zwei Jahre später löste sich die Band auf. Die ehemaligen Mitglieder Patrick Olive (Bass), Lead Gitarrist Harvey Hinsley, Schlagzeuger Tony Connor sind inzwischen wieder als Hot Chocolate unterwegs, neuer Leadsänger ist Kennie Simon.