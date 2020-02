Völs – 5,9 Mio. Euro netto investiert die Marktgemeinde Völs in die Neuerrichtung von Kindergarten und Kinderkrippe im Bereich Völs-West. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den Zuschlag für die Totalunternehmerleistung an die Baufirma Bodner erteilt (Vergabevorschlag mit einer Gesamtsumme von 4,978 Mio. Euro netto). Der Totalunternehmer ist für die schlüsselfertige Herstellung des Objektes verantwortlich. Hinzu kommen für die Gemeinde noch Kosten für Möbel, Außenanlagen, Spielgeräte und Anschlussgebühren.