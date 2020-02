Pilotprojekt „Im Nightjet zum Schnee“: Zug um Zug zur Anreise der Zukunft

Auf Initiative des Fachverbandes der Seilbahner starteten die ÖBB Rail Tours in die Wintersaison 2019/20 mit einem klimafreundlichen Angebot für Touristen, das diese ausgeschlafen nach Tirol bringt. Die An- und Abreise erfolgt mit dem Nachtzug. Per Transfer geht es in die Unterkünfte. In den vier Destinationen der Pilotphase – St. Anton am Arlberg, SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental, Ski­Star St. Johann in Tirol und Stubaier Gletscher – läuft das Angebot sehr gut an. Laut Christoph Gasser-Mair, ÖBB-Pressesprecher, könne man noch keine konkreten Zahlen nennen, das „Rundum- sorglos-Paket“ ohne Auto werde jedoch sehr gut angenommen. „Hauptsächlich kommen die Gäste per Zug aus Deutschland, doch es gibt auch Schweden und Belgier, die lieber per Bahn anreisen.“