Mandatar lehnte Subvention für Zeitzeugen-Archiv in Zams ab

Zams – Die Gemeinde Kaunertal hat es schon, jetzt will auch Zams eines haben: ein Zeitzeugen-Archiv, bestückt mit alten Film- und Fotodokumenten sowie mit Interviews von Persönlichkeiten im Dorf, die über Landwirtschaft, Almtradition, Handwerk, Dorfleben und vieles mehr erzählen.

In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch stellten Vizebürgermeister Josef Reheis, Obmann des Kulturausschusses, sowie Koordinatorin GR Theresia Schönherr das zweijährige und zu 50 Prozent geförderte Projekt als „lebende Chronik“ vor. Die Gemeinde müsse heuer und 2021 einen Beitrag von je 10.000 Euro leisten. Am Ende des Tages soll die Film-Doku auf DVD gepresst werden und der Gemeinde als Geschenk zur Verfügung stehen.