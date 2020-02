Innsbruck – Es war eigentlich eine beschauliche Landtagssitzung mit den üblichen politischen Scharmützeln. Was jedoch Donnerstagvormittag nach der Aktuellen Stunde im Landtag in einer Diskussion mit Schülern passierte, sorgt jetzt für heftige Nachwehen. Sogar Rücktrittsaufforderungen werden laut. Denn auf die Frage eines Schülers, wie es der Opposition im Landtag gehe, verglich Liste-Fritz-Abgeordneter Markus Sint die Situation in Tirol mit jener in Russland. Worauf sich der anwesende NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer heftig empörte und von einer inakzeptablen Parallele sprach. „Und das noch vor Schülern.“