MG ZS: Mit Stromschlag neu geboren

Wien – Es gibt Anblicke, die unvergesslich bleiben. Einer stammt von der Shanghai Motorshow 2017: zehn chinesische Cheerleaderinnen, die zu „You’ll Never Walk Alone“ – der Hymne des FC Liverpool – um einen Kleinwagen herumhüpfen, der ein MG-Logo trägt. Geistig nicht ganz leicht zu vereinbaren, aber mit dem Wissen, dass MG nunmehr eine Marke der SAIC-Gruppe in Shanghai und Sponsor der „Reds“ ist, zumindest erklärbar.

Im Reich der Mitte war das britische Sportwagen-Erbe wertlos, als Türöffner nach Europa eignete sich die MG aber bestens. In England ist man seit 2013 mit eigenen neuen Modellen vertreten, auch der jetzt präsentierte ZS wird in Großbritannien bereits seit 2017 angeboten. Dort ist er allerdings auch als Benziner zu haben, hierzulande startet die Marke nun ausschließlich mit batterieelektrischem Antrieb. Das technische Konzept entspricht mit der Batterie im Fahrzeugboden und Vorderradantrieb dem gängigen Konstruktionsprinzip heutiger E-Autos. Die Akku-Kapazität beträgt 44,5 Kilowatt, die 143 PS beschleunigen das mit 4,3 Metern ziemlich kompakte und mit 1,5 Tonnen nicht allzu schwere SUV in 8,2 Sekunden aus dem Stand auf hundert. Der MG ZS hat fünf NCAP-Sterne erreicht, auch bei Verarbeitung und Materialqualität lässt er sich nicht lumpen. Tatsächlich ist sein Innenraum teilweise – etwa mit dem Drehknopf für die Getriebe-Einstellungen – sogar pfiffig und auch deutlich hochwertiger ausgeführt als die billigen Hartplastik-Cockpits, die VW derzeit in seinen Kompakt-Modellen zumutet.