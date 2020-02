Jaguar F-Type: Sieben Jahre und ein bisschen leise

Porto – Schon der Name machte vor sieben Jahren klar, wo Jaguar mit seinem neuen Sportwagen anzuknüpfen gedachte – an den legendären E-Type. Die erste Hälfte dessen beeindruckender Bauzeit von über vierzehn Jahren hat der F-Type nun bereits hinter sich. An seiner grundlegenden Konstruktion mit Front-Mittelmotor, Heck- oder Allradantrieb und Radaufhängungen mit Doppelquerlenkern gab es nichts zu verbessern, nur Detailabstimmungen wurden vorgenommen.