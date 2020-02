Hyundai Kona Hybrid: Herzerfrischend mit Doppelherz

Pfons – Die Suche nach dem optimalen Antrieb beschäftigt die gesamte Branche. Dabei sind es vor allem verbrauchsoptimierte Verbrenner, die sich mit zukunftsträchtigen E-Antrieben um diesen Titel streiten. Warum also nicht das Beste aus beiden Welten kombinieren, denkt sich der Autohersteller da und bietet von seinen bereits etablierten Modellen eine Hybridvariante an.

So auch beim Kona von Hyundai: Unter anderem vor einem Jahr noch als reiner Benziner im TT-Dauertest, konnten wir uns nun von seiner neuesten Antriebsvariante überzeugen. Zusammen mit Benzin-, Diesel- und reinem Elektroantrieb komplettiert der Hybride nun die Palette.

Diese Variante ist gleichzeitig das Angebot an all diejenigen, denen der Schritt zur Vollelektrifizierung noch zu gewagt, der Griff zum althergebrachten Verbrenner aber nicht mehr zeitgemäß genug ist. Und diese Zielgruppe stellt der Kona Hybrid in jedem Fall zufrieden. Denn dieses Auto strahlt Vernunft aus.