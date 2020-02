Pilotmodell für Heime ohne Leitung in Tirol

Innsbruck – Es ist ein Konzept mit veritablen Startschwierigkeiten. Die Idee dahinter ist an sich gut und unumstritten: mittels einheitlichem Kosten- und Tarifmodell sollen alle Wohn- und Pflegeheime vergleichbare Qualitäts- und Leistungsstandards bekommen. Das Mittel dazu ist die so genannte „Tagsatzkalkulation neu“. Diese sichert die Finanzierung des Betriebs. Tagsätze werden pro Heim und Bewohner vom Land gewährt. Nach einer ersten Phase 2018 mit 22 sind es nunmehr 33 Heime, die sich in dieser Pilotphase befinden. 2021 soll das System auf alle 89 Heime ausgerollt werden. Dass die standardisierten Tagsätze jedoch mitunter nicht kostendeckend sind – diese Kritik flammte 2019 mehrmals auf, die TT berichtete.

In dieser schwierigen Phase stehen diese Heime nun aber seit Jahresbeginn ohne Projektkoordinatoren da. „Die Projektleitung hat sich still und heimlich verabschiedet“, sagte Robert Kaufmann, Obmann der ARGE Altenheime, unlängst am Rande einer Pressekonferenz. Gemeint ist damit die GemNova, eine Tochterfirma des Tiroler Gemeindeverbandes. Es heißt, Land und GemNova seien sich im Sommer finanziell nicht über die Verlängerung des Auftrags einig geworden. Bestätigen will man das weder beim Land noch bei der GemNova. Dort heißt es von Sprecher Manfred ­Schiechtl lediglich, dass „die ­Begleitung der Tarifreform mit Vertragsende ausgelaufen“ sei. Vorerst, so heißt es, soll die Sozialabteilung des Landes einspringen.