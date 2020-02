Schemenlaufen in Imst: Für den Humor sorgen die Labera

Imst – Ab heute ist Imst endgültig im Ausnahmezustand: Am Nachmittag fahren am Stadtplatz nacheinander die sieben großen Fasnachtswägen auf. Seit Monaten wurde geheim gehalten, mit welchen Themen sich die Wagenbauer beschäftigen. Doch der große Tag steht morgen an, wenn das Schemenlaufen nach vier Jahren Pause endlich wieder stattfindet. 950 Masken setzen sich dann am Sonntag ab 9.30 Uhr beim Aufzug in Bewegung – hinauf in die Oberstadt zur Pfarrkirche, wo um Punkt 12 Uhr der Umzug beginnt.