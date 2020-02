Visionen von einem produktiven Stück Stadt in Innsbruck

Innsbruck – „Wir Architekten sind für die Stadt verantwortlich“, sagt Peter Lorenz, „doch das wird uns immer mehr genommen.“ Stattdessen würden „überforderte Politiker dilettantische Entscheidungen treffen“, weshalb er einen öffentlichen Diskurs über die Zukunft Innsbrucks anzetteln will. Denn das von dessen Gemeinderat am 19. Juni 2019 als strategisches Planungsinstrument für die stadträumliche Entwicklung in den kommenden zehn Jahren beschlossene ÖROKO 2.0 bietet laut Lorenz „keine Visionen“, schreibe nur den Ist-Zustand fort. „Wir Architekten halten uns aber nicht in der Vergangenheit auf, sondern planen für die Zukunft“, so der international umtriebige Baukünstler mit Büros in Innsbruck und Wien.