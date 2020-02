Zwölf Ziele beim „Offenen Werkstor“: Expedition in den Bauch des Berges

Innsbruck, Ampass – Die Nachfrage ist schon jetzt gewaltig: Am 26. März führen im Rahmen der Veranstaltung „Offenes Werkstor“ wieder sechs geführte Bustouren zu je zwei namhaften Tiroler Unternehmen, die seltene Einblicke in den Produktionsalltag geben und sich auch als potenzielle Arbeitgeber ins Schaufenster stellen. Noch bis 16. Februar kann man sich unter www.offeneswerkstor.at für einen der 600 begehrten Plätze bewerben – die Teilnahme wird dann unter allen Angemeldeten verlost.

Zu den zwölf teilnehmenden Unternehmen und Institutionen zählt – neben der Bäckerei Therese Mölk, Fröschl, hollu Systemhygiene und anderen – auch der Brennerbasistunnel (BBT). Genau dorthin führte am Donnerstagabend eine „Preview-Tour“: Zahlreiche Pressevertreter, Unternehmer und Mitarbeiter von Betrieben, die ihre Werkstore öffnen werden, folgten der Einladung des Haller Stadtmarketings und nutzten die Chance auf einen raren Tunnelblick.

Der längste Eisenbahntunnel der Welt – im Endausbau 55 km, inklusive der bestehenden Umfahrung Innsbruck sogar 64 km lang – soll Ende 2028 in Betrieb gehen. Andrea Lussu, Projektleiter im Baulos Nord Tulfes-Pfons, führte die Passagiere im prall gefüllten Bus näher in das Megaprojekt ein. Der Weg führte – vorbei an der Deponie Ampass-Nord und dem Baubüro-Komplex – zum Zufahrtstunnel Ahrental. Über dieses Nadelöhr wird der gesamte Materialtransport für die – in diesem Bereich fast fertiggestellte – Baustelle abgewickelt. Beim Portal befinden sich auch ein Umspannwerk, eine 24 Stunden täglich besetzte Werkstatt (um die stark beanspruchten Baufahrzeuge in Schuss zu halten) und ein eigenes Betonmischwerk. Von dort aus ging es – mit einer Neigung von bis zu 11 Grad – steil hinab in den Bauch des Berges, auf das Niveau der BBT-Hauptröhren, 250 m unter Tage.

Ein gelungenes Debüt feierte kürzlich das Offene Werkstor Junior für Kinder im Kraftwerk Volders der Hall AG. © Gerhard Berger

Durch die zwei parallel laufenden Bahnröhren – alle 333 m gibt es Querschläge, die im Notfall als Fluchtwege dienen – werden künftig Personenzüge mit bis zu 250 km/h donnern, große Gütertransporte mit 120 km/h. Die Fahrt von Innsbruck nach Franzensfeste dauert dann nur mehr 25 (statt derzeit 80) Minuten.

Lussu gab einen Überblick über die laufenden Baustellen: So haben 2019 die Hauptbauarbeiten am benachbarten Baulos Wolf/Steinach begonnen, Mitte 2020 sollte man mit dem Erkundungsstollen dieses Bauloses zusammentreffen. Auch auf italienischer Seite sind derzeit zwei Großbaustellen aktiv: zum einen das Baulos Mauls 2 und 3 (in rund zwei Jahren soll es laut Lussu erstmals eine „durchgängige unterirdische Verbindung über das ganze Projektgebiet hinweg“ geben); zum anderen die besonders knifflige Eisackunterquerung, bei der man zur Materialverfestigung sogar auf Vereisung mittels Stickstoff zurückgreift.

In Nordtirol wiederum starten im April die Arbeiten zwischen Ahrental und dem Nordportal Innsbruck – also im Bereich der Sillschlucht. Sie werden vier bis fünf Jahre dauern, sogar die Sill wird dafür verlegt.

Die Besucher erfuhren viel über die gewaltigen Anlagen: vom Förderband, das täglich bis zu 800 Tonnen Ausbruchmaterial zur Deponie Ahrental schafft(e), bis zum 200-Meter-Vertikalschacht nach Patsch, der künftig für die Tunnelbelüftung eine zentrale Rolle spielen wird; von der Nothaltestelle Innsbruck (eine von drei im Tunnel), die dazu dient, Züge schnell und effizient zu evakuieren, bis zur brezelförmigen Kreuzung mehrerer „übereinandergeworfener“ Tunnelröhren, die nötig ist, weil in Österreich Züge im Rechtsverkehr fahren, in Italien aber im Linksverkehr.