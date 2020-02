Planung für „Kreisel“ auf Kreuzung in Hall läuft an

Hall – Die stark befahrene Kreuzung zwischen der B171 Salzburger Straße und dem Brockenweg zählt zu den neuralgischen Verkehrsknotenpunkten in Hall. Wie berichtet, soll die brisante Kreuzung zu einem Kreisverkehr (Außendurchmesser: 42 Meter) umgebaut werden. Der Haller Gemeinderat hat im Vorjahr den Grundsatzbeschluss gefasst und die raumordnerischen Voraussetzungen geschaffen. In der jüngsten Sitzung wurden nun – gegen die Stimmen von Für Hall und den Grünen – die Planungsleistungen für den Kreisverkehr vergeben.

Vize-BM Wolfgang Tscherner (Für Hall) erneuerte die Kritik seiner Liste am Projekt: Bevor es nicht eine überregionale Verkehrslösung gebe, komme der Kreisverkehr zu früh, er bringe Hall in Sachen Verkehrsentlastung nichts. Auch Stadträtin Barbara Schramm-Skoficz (Grüne) erklärte, dass ihre Liste bei ihrer Ablehnung bleibe. Vize-BM Werner Nuding (VP) findet den Kreisverkehr hingegen „sehr, sehr wichtig“. Hier gehe es nicht nur um die Ost-West-Verbindung, sondern vor allem um eine leichtere Einmündung vom Brockenweg in die B171 – derzeit gibt es dort eine Ampelregelung. Zumal der Verkehr am Brockenweg zunehme, wie Nuding ergänzte, wegen des Bevölkerungswachstums in der Lend, aber auch wegen der Ansiedlung von Firmen und Handelsbetrieben.