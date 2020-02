Westendorf: Ein Deal mit Innsbruck ist noch nicht in Sicht

Westendorf, Innsbruck –Es sind 10,8 Hektar Grund, welche die Stadt Innsbruck in Westendorf besitzt. Darauf befindet sich derzeit noch das so genannte „Innsbrucker Heim“. Hier können Senioren aus der Landeshauptstadt günstig Urlaub machen. Wie lange noch, steht in den Sternen. Denn zum einen ist das Gebäude in die Jahre gekommen und zum anderen hat die Gemeinde Westendorf Interesse an der Fläche. Darauf soll eine neue Freizeitanlage entstehen. So zumindest ein erster Plan der Westendorfer. Schon seit Jahren läuft dort eine Diskussion über eine Sanierung oder den Neubau des Schwimmbades.