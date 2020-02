Arche Herzensbrücken: „Unsere Warteliste ist lang und wird von Jahr zu Jahr länger“

Seefeld –Wohin, um einfach mal die Sorgen des Alltags zu vergessen? Ans Meer zum Bräunen und Baden oder im Winter vielleicht auf die Piste? Solche gängigen Ferienziele kommen für viele Familien mit schwerkranken Kindern nicht in Frage. In den Unterkünften fehlt die passende Infrastruktur und betreut müssen die Kleinen auch selber werden.

Anders sieht das im Hotel Solstein in Seefeld aus. Dort bietet der Verein Arche Herzensbrücken für schwer erkrankte Kinder, ihre Eltern und Geschwister in Semester- und Sommerferien sieben Urlaubstage ganz ohne Sorgen. Und das schon seit fünf Jahren. Mit Spenden des Tiroler Lions Club wird das Angebot jetzt ausgebaut. Insgesamt 14 Wochen im Jahr soll es Betroffenen bald möglich gemacht werden, in Seefeld zu urlauben.

Als sie von der Arche Herzensbrücken erfahren habe, sei sie sofort Feuer und Flamme für das Engagement des Vereins gewesen, erzählt Elisabeth Bacher-Bracke, Regionsleiterin der Lions Clubs in Tirol. „Unser Club in Seefeld spendet schon länger dafür. Wir springen damit also auf einen Zug auf, der bereits fährt.“ Denn, auf ihre Initiative hin, sei die Unterstützung der Arche Herzensbrücken „zum Regionsprojekt der kommenden drei Jahre erkoren worden“, sagt Bacher-Bracke. Heißt: Alle Tiroler Lions Clubs werden, je nach Möglichkeiten, Geld an die Initiative von Doris und Horst Szeli spenden.