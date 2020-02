Europäische Kulturhauptstadt Galway sagte Zeremonie ab

Die frisch gekürte Europäische Kulturhauptstadt Galway in Irland hat ihre letzten Auftaktveranstaltungen wegen schlechten Wetters abgesagt. Man sei „extrem enttäuscht“, teilten die Veranstalter am Samstag mit. Der Grund: Sturm „Ciara“, der am Abend auf die irische Westküste treffen sollte.