Rigoletto: Das alte Böse des Missbrauchs

Von Ursula Strohal

Innsbruck –Gilda ist mit ihrem Vater seit drei Monaten in Mantua, wo er bei Hof den Herzog und dessen Entourage zu unterhalten hat. Die Sitten sind rau, und so greift der Hofnarr für den Effekt einer kurzen Erheiterung tief in die Verderbnis. Es sind keine Herren, denen er dient, sondern sich meist hinter Masken verbergende Feiglinge, die sich dem mit absolutistischer Willkür Frauen vernichtenden Wüstling anbiedern, zu allem schweigend, zu allem bereit. Wer sich wehrt, wird getötet.

Ein Stoff für Giuseppe Verdi, ein Fall für die Zensur, denn der Komponist bestand auf dem verbotenen Theaterstück „Le roi s’amuse“ von Victor Hugo. Den Missbrauch an Frauen – das ist es, was den Herrscher amüsiert, was Hugo 1832 anprangerte – hatte auch Verdi schon sichtbar gemacht, in „Rigoletto“ wurde er um 1850 zum beherrschenden Kritikpunkt.

Regisseur Dale Albright inszeniert die Vater-Tochter-Liebe hingegeben innig und das Missbrauchsthema inmitten der gegenwärtigen #MeToo-Debatte schonungslos. Kein Getändel, kein Flirt, keine Liebelei. Brutale Misshandlung, Zerstörung bis zum Unvorstellbaren. Der tief gläubige Rigoletto fühlt sich schlecht in dem verkommenen Haufen, in dem sich auch die hohe Geistlichkeit nimmt, wonach sie giert, doch er treibt seinem Herrn schöne Gattinnen und Töchter zu und verspottet die Leidtragenden. Als ihn Graf Monterone verflucht, trifft ihn das zutiefst. Denn er weiß, was mit den Frauen passiert und weshalb er seine Tochter streng verbirgt. Die junge Mantuanerin Giovanna soll sie behüten, die aber, eigentlich Maddalena und Schwester des Banditen Sparafucile, treibt das blutjunge Mädchen für einen Beutel Geld in die Arme des Herzogs. Die höfischen Raubtiere rächen sich mit Gildas Entführung für Rigolettos Spott. Albright denkt auch an die Herzogin, die verborgen, doch allgegenwärtig und voll Mitleid mit den Opfern das Treiben ihres – deutlich jüngeren – Gatten beschattet.

Albrights Anliegen nach Durchlässigkeit teilt Heinz Hauser mit seinen Bühnenbildern. Leere Rahmen begrenzen, verbergen aber nicht, Wände zeigen, was sich dahinter abspielt, seien es Orgien oder das bischöfliche Schwert, das Monterone niederstreckt, bevor der Geistliche sich in den Mörder Sparafucile verwandelt. Hauser vermeidet mit Geometrie alles Spielerische, mit Rigolettos Rachegelüsten färbt sich der Himmel blutig. Sehr wirkungsvoll das Schlussbild mit der Spelunke am Fluss, wenn der Fluch sich erfüllt. Und auch der Herzog von Sparafucile erdolcht wird.

Die eindrucksvolle Lesart und Transparenz der Inszenierung, unterstützt von Gera Grafs Kostümen und Ralph Kopps wichtiger Lichtgestaltung, wird getragen von der feinfühligen und hoch musikalischen Einstudierung durch Seokwon Hong. Wie Albright lässt er den Sängern die Ruhe und Freiheit, ihre Rollen zu erfüllen, unterstützt sie und führt, hörbar mit Herzblut, das delikat agierende Tiroler Symphonieorchester Innsbruck mit sprechender Phrasierung und Farbigkeit, auch prächtigen Pausen, durch die Partitur.

Gesungen wird durchwegs auf hohem Niveau. Kiril Manolov ist mit seinem charaktervollen Bariton und wissender Darstellung ein Rigoletto von Format, bezaubernd in Klang und Ausdruck Svetlana Moskalenko als wunderbare Gilda, angemessen jung mit hellem Tenor der Herzog von Fabián Lara.

Der Sparafucile von Johannes Maria Wimmer könnte finsterer sein, stark in ihrer Ausstrahlung die Maddalena von Camilla Lehmeier. Alec Avedissian und Jon Jurgens geben Marullo und Borsa als komisches Paar der Popkultur, seriös und aus einer anderen Welt der Monterone des Unnsteinn Árnason.