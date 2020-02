Schwaz unterlag Fivers knapp 29:30

Enttäuscht war auch Schwaz-Spieler Richard Wöss: „Es ist unfassbar bitter, wir haben so hart gekämpft. Aber es geht weiter.“ Auch die Tatsache, dass es drei Spiele in einer Woche gab, wollte er nicht gelten lassen: „Wir hatten jetzt vier Tage ohne Spiel, es waren alle fit. Das war kein Problem.“ Erst am Mittwoch hatten sich die Schwazer im Cup mit 31:27 gegen Rekordmeister Bregenz durchgesetzt. Und auch Coach Frank Bergemann zollte seinen Spielern angesichts der kämpferischen Leistung Respekt: „Hut ab, was die Mannschaft heute geleistet hat.“ Am Samstag sind die Schwazer bei Krems zu Gast. (TT)