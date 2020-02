Die unverhoffte große Chance für Kammerlander beim Heimspiel

Laas – Eigentlich hätte Thomas Kammerlander die aktuelle Saison im Naturbahnrodel-Weltcup allein der Vorbereitung auf die WM 2021 gewidmet. Nach dem Premierensieg in Deutschnofen folgte ein hart erkämpfter zweiter Platz in Laas (beide ITA) – nun hat der Titelverteidiger vor dem Weltcup-Finale im heimatlichen Umhausen alle Trümpfe selbst in der Hand.