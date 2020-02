ESA-Sonde „Solar Orbiter“ in Richtung Sonne gestartet

Die neue ESA-Sonde „Solar Orbiter“ ist Montagfrüh von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus in Richtung Sonne gestartet. An Bord einer Atlas V 411 Rakete hob der Orbiter um kurz nach 5.00 Uhr (MEZ) ins All ab. Im Europäischen Raumflugkontrollzentrum (ESOC) in Darmstadt musste das Kontrollteam nun noch gut eine Stunde warten, um zu sehen, ob die Sonde voll einsatzfähig ist.