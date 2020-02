Hall – Damit hatte niemand gerechnet, weder die Impulsgeber noch die Zweifler unter den Ärzten am Landeskrankenhaus Hall in Tirol: Bei gleichbleibender Anzahl an Operationen und Patienten wurden im vergangenen Jahr 643 Blutkonserven weniger transfundiert als im Jahr zuvor. „Das entspricht einer Einsparung von 31,1 Prozent. Darüber waren alle Kollegen überrascht. Und das ist ein großer Ansporn, weiter am gleichen Strang zu ziehen“, betont Wolfgang Hölzl.