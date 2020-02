Wien –Der österreichische Versicherungskonzern Uniqa steigt mit der Übernahme des Geschäfts des französischen Mitbewerbers AXA in Polen, Tschechien und der Slowakei in der vergangenen Woche zum fünftgrößten Versicherungskonzern in Zentral- und Osteuropa auf. Der Kaufpreis von rund 1 Mrd. Euro ist der größte Zukauf einer österreichischen Versicherung im Ausland. Ziel sei es, „die Marktposition in Osteuropa weiter zu steigern“, sagt Uniqa-Vorstandschef Andreas Brandstetter im Gespräch mit der TT.