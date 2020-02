Eurofighter: 60 Beschuldigte und viele offene Fragen

Von Wolfgang Sablatnig

Wien –Für SPÖ-Sicherheitssprecher Robert Laimer ist klar: Die Republik Österreich könnte aus dem Eurofighter-Kaufvertrag sofort aussteigen, nachdem die Produzenten in den USA eingestanden hätten, an 14 Personen und Organisationen 55 Millionen Euro bezahlt zu haben – als „politische Zuwendungen“ und Provisionen. Am Zug seien Kanzler Sebastian Kurz und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Letztere fordert zwar Wiedergutmachung vom Jet-Hersteller, der im Airbus-Konzern aufgegangen ist. Wie diese aussehen soll, will sie aber erst prüfen, unter Einbindung der Finanzprokuratur.

Das mögliche Schuldeingeständnis findet sich in einem mit 31. Jänner datierten Gerichtsdokument aus den USA, das vom profil veröffentlicht wurde. Airbus räumt ein, Zahlungen nicht gemeldet zu haben, obwohl dies gemäß den US-Bestimmungen für den Rüstungsexport gefordert gewesen wäre. Zur Erklärung: Der Eurofighter ist zwar ein europäisches Produkt. In dem Kampfjet steckt aber auch viel Technik aus den USA. Airbus äußerte sich unter Hinweis auf in den USA vereinbarte Verschwiegenheit nicht zu den Vorwürfen.

In Österreich beschäftigt der Komplex die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

TT-ePaper gratis testen und 2 VIP-Tickets für das Electric Love Festival gewinnen Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Umfang des Verfahrens gewaltig

Der aus dem Innenministerium als Leiter in die Finanzprokuratur zurückgekehrte Wolfgang Peschorn – er ist gleichsam der Anwalt der Republik – erwartet nach dem Eingeständnis in den USA eine Anklage gegen Airbus in Österreich.

So weit ist die WKStA aber nicht. Sprecherin Elisabeth Täubl nannte der TT gestern keinen Zeithorizont für einen Abschluss der Ermittlungen. Der Umfang des Verfahrens, das die WKStA vor einem Jahr von der Staatsanwaltschaft Wien übernommen hat, ist gewaltig: 70 Umzugskartons Papier und 55 Terabyte Daten – das entspricht Millionen Fotos und noch viel mehr Seiten mit Text.

Allein im Stammverfahren gibt es laut der Staatsanwältin 42 namentlich bekannte Beschuldigte, mit allen Nebensträngen sind es rund 60. An der Causa arbeiten mehrere Staatsanwälte und Wirtschaftsexperten.

Eine Grundlage für die WKStA ist eine Sachverhaltsdarstellung, die der damalige Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) 2017 einbringen ließ. Auch drei Untersuchungsausschüsse prüften – mit dem Ergebnis, dass es fragwürdige Geldflüsse gab. Die Empfänger des Geldes konnten aber nicht dingfest gemacht werden.

Weitere Geschäfte mit Airbus?

Pikant ist, dass die Republik möglicherweise genötigt ist, mit Airbus in Sachen Eurofighter weitere Geschäfte zu machen: Tanner kündigt an, dass bis zur Jahresmitte eine Entscheidung über die Zukunft der Luftraumüberwachung fallen soll.