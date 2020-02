Aussprache und Anzeigen: „Startschuss für Reformen“

Reaktion von Kurz via Puls24: Wenn er als Zeuge einvernommen werde, dann werde er „selbstverständlich“ unter Wahrheitspflicht aussagen. Er geht aber davon aus, dass es nicht dazu kommen werde, „weil es zu unspezifisch ist“. Außerdem hält es der Bundeskanzler für „nicht sinnvoll“, einen Journalisten zu outen, „nur weil er besonders mutig war und sich in den Dienst der Sache gestellt und mir das gesagt hat“.

Maßnahmen gegen die unerlaubte Veröffentlichung von Ermittlungsinhalten – etwa durch die Digitalisierung aller Justiz-Akten – sind eine der drei „Reformen“, die Zadic, unterstützt von Kurz, jetzt angehen will. Sie freute sich in ihrer Stellungnahme – die Gesprächsteilnehmer traten getrennt vor die Presse – über die Zusage, dass ihr Budget in den bevorstehenden Verhandlungen mit Finanzminister Gernot Blümel aufgestockt werden soll.

Zwei Stunden lang sind sie zusammengesessen: Regierungschef Sebastian Kurz, Justizministerin Alma Zadić, Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler, Vertreter der Staatsanwälte und der Justizgewerkschaft – bei einer „Aussprache“ in Kurz’ Büro. Anlass dafür war der Wirbel ob publik gewordener Aussagen des ÖVP-Kanzlers über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ein rotes Netzwerk hat er dort geortet, einseitig werde ermittelt – in Richtung ÖVP.

Konkreter waren Kurz und Co., was avisierte Reformen anlangt. Durch mehr Staatsanwälte und Kanzleipersonal sowie schnellere Datenauswertung sollen Verfahren nicht mehr so lange dauern wie derzeit. Besseren Rechtsschutz soll es in Verfahren geben; Zadić erwägt, den Haft- und Rechtsschutzrichter aufzuwerten – etwa durch einen Dreier-Senat. Die ÖVP hat die – telefonisch vom Journalrichter genehmigte – Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz immer wieder als Missstand angeführt.