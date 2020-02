Heiße Asche in Schuppen löste Großbrand in der Wildschönau aus

Wildschönau – In der Mehrzweckhalle der Feuerwehr im Wildschönauer Ortsteil Auffach drängt sich Feldbett an Feldbett. 19 Menschen flüchteten Sonntagnacht in das provisorische Notquartier, als ihr Zuhause in Flammen aufging – die TT berichtete. Gestern durften sie in ihre vorübergehende Bleibe übersiedeln – eine derzeit geschlossene Pension.