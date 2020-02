Kitzbühel – Es herrscht Bewegung in der Kitzbüheler Hotellerie. Gleich zwei Großprojekte stehen derzeit an. Der Zillertaler Unternehmer Heinz Schultz will das Alpenhotel am Schwarzsee sanieren und ausbauen, die TT berichtete, und das 5-Sterne-Luxushotel Grand Tirolia im Süden der Stadt soll deutlich erweitert werden. Am Montagabend musste sich nun der Kitzbüheler Gemeinderat mit beiden Projekten beschäftigten.