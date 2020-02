Neue Kanzlei von Vize Steskal als Anstoß zu Politscheidung in Reutte

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Mit großer Verwunderung hat die Volkspartei in Reutte den Bruch zwischen Bürgermeister Alois Oberer und dem ersten Vizebürgermeister Michael Steskal, Mitglied der Bürgermeister-Liste Luis, zur Kenntnis genommen. Reuttes zweiter Vizebürgermeister Klaus Schimana (VP) fragt sich nun, wie es in der Praxis weitergehen soll, wenn Steskal nicht mehr Mitglied der Bürgermeisterfraktion ist. Schimanas VP-Fraktion werde sich Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) zusammensetzen und die weitere Vorgangsweise beraten. „Das ist ja alles nicht so einfach, wie sich Bürgermeister Oberer das vielleicht vorstellt. Denn Steskal ist zum Beispiel auch Vorsitzender des Beirates der Reuttener Kommunalbetriebe, eine wichtige Position im Markt.“ Schimana möchte auch wissen, ob nun Arbeit zu ihm umgeschichtet werde. Etwa weil BM Oberer seinem ersten Vize Steskal, der laut Tiroler Gemeindeordnung nicht abgewählt werden kann, vielleicht nicht mehr traue.

In einem Punkt gibt VBM Klaus Schimana dem Bürgermeister allerdings vollkommen Recht. Auch er sieht die neuen Kanzleiräume Steskals im Reuttener Untermarkt sehr skeptisch. Noch dazu, da sie von einem gemeindenahen Betrieb, den Reuttener E-Werken, an Steskal vermietet worden sind. „Da werden gerade Millionen Euro in die Belebung des Untermarktes gesteckt und dann zieht eine Kanzlei im Parterre ein.“

Marktchef Oberer und Mitglieder seiner Liste hatten in dieser Causa versucht, sowohl bei den gemeindeeigenen E-Werken als auch bei Steskal ein Umdenken herbeizuführen. „Aber ich kann ins operative Geschäft der EWR nicht eingreifen. In ein Parterre in derart exponierter Lage im Untermarkt gehören Geschäfte oder Gastwirtschaften, aber doch keine Rechtsanwaltskanzlei mit abgeklebten Fenstern ohne echten Personenverkehr“, erklärt Oberer. Leerstehende Büroflächen, auch mit Lift, gebe es in Reutte genug. Oberer erinnert daran, dass die Zentrumsbelebung seit zehn Jahren das zentrale Hauptanliegen von ihm und seiner Gruppierung gewesen sei. VBM Steskal konterkariere dies damit komplett.

Der Anwalt, dessen Büropartnerschaft mit RA Gerhard Mader zu Jahresende aufgelöst wurde, war bereits im Somer 2019 auf der Suche nach einer neuen Bleibe. „Ich habe die Räumlichkeiten angeboten bekommen und schließlich zugesagt. Auch weil sie ebenerdig sind und ich eine gewisse allen bekannte körperliche Einschränkung habe.“ Als die Kritik aufgekommen sei, habe er den Vertrag, der anfänglich sogar zehn Jahre Laufzeit gehabt hätte, extra befristen lassen. „Sollte sich die Begegnungszone positiv entwickeln, werde ich niemand im Wege stehen und ausziehen.“ Steskal legt Wert darauf, dass er bezüglich der Räumlichkeiten keinen Vorteil aus seiner Funktion als Vize hatte. Dies sei ein langer Leerstand gewesen und er verstehe die EWR, die einfach einen Mieter gesucht hätten.

Für BM Oberer alles nur schöne Worte: „Das macht mich narrisch. Die Gemeinde Reutte investiert mehrere Millionen Euro und der eigene Vizebürgermeister blockiert mögliche Geschäftsflächen in bester Lage.“ VBM Schimana ortet wiederum „Führungsschwäche“ beim Bürgermeister, wenn es ihm nicht gelinge, die Fraktion auf Linie zu halten.