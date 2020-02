Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi gibt Mitarbeitern am Karfreitag frei

Damit sind das Innsbrucker Rathaus und seine Außenstellen mitsamt der Stadtbibliothek am 10. April geschlossen. „Dienststellen, für die Schicht-, Bereitschafts- oder Journaldienste gelten, sind natürlich auch an diesem Tag für die Bevölkerung im Dienst“, betont Willi. Dazu zählen unter anderem die Mitarbeiter der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG), der Berufsfeuerwehr, des Straßenbetriebes und der Wasenmeisterei. Sie bekommen einen Ausgleichstag und zu einem anderen Zeitpunkt dienstfrei.

Die türkis-blaue Regierung hat bekanntlich den freien Karfreitag für Protestanten, Altkatholiken und Methodisten abgeschafft. Stattdessen wurde ein „persönlicher Feiertag“ eingeführt, an dem sich Arbeitnehmer auch ohne Zustimmung des Dienstgebers freinehmen können, jedoch einen Urlaubstag nehmen müssen. Diese Regelung steht allerdings am Prüfstand. So haben etwa die betroffenen Kirchen und Arbeitnehmervertreter die neue Karfreitagsregelung angefochten. Der Verfassungsgerichtshof hat sich nun damit zu beschäftigen, das Gesetz könnte also wackeln.