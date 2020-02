Abfackelung der Donau Chemie: Landeck rätselt über Luftbelastung

Landeck – „Das ist wie bei der Seveso-Affäre“, sagen die Einheimischen dieser Tage mit Blickrichtung in die Landecker Donau Chemie. Zur Erinnerung: Nachdem der Tiroler Landtag 2014 das so genannte „Seveso-III-Anpassungsgesetz“ beschlossen hatte, musste die Donau Chemie kräftig investieren, um die Auflagen zu erfüllen. Eine Bürgerinitiative machte Druck, auch der Landeshauptmann intervenierte. Die Stadt verhängte Bauverbote, Grundstücksbesitzer befürchteten Wertverluste.

Seit diesem Montag fackelt die Donau Chemie überschüssige Gase ab – im Zuge von dreiwöchigen Wartungsarbeiten. „Der Fackelbetrieb und die gut sichtbare flackernde Flamme dauern solange, bis die betroffene Anlage wieder in den Normalbetrieb genommen werden kann“, heißt es in einem Flugblatt des Unternehmens, das vor wenigen Tagen in den Postkästen der Landecker landete. Bei Temperaturen von mindestens 850 ° C werde das überschüssige Gas vollständig verbrannt, gefährliche Rückstände würden ausgeschlossen.