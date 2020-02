Bio-Bauerntag in Rotholz: Klimaextreme fordern die Landwirtschaft

„Seit den 70er-Jahren geht der Trend hin zur systematischen Erderwärmung“, so Kromp-Kolb. „2016 war das wärmste, 2019 das zweitwärmste Jahr, das wir gemessen haben.“ Extremwetterereignisse wie Stürme, Überschwemmungen oder Dürre nehmen eindeutig zu. Wetterlagen werden – nicht zuletzt, weil sich die Eisbedeckung in der Arktis verändert – in Zukunft länger anhalten und die Wahrscheinlichkeit der Extreme wird somit steigen. Die Auswirkungen bekommen vor allem Landwirte zu spüren. Ernteausfälle und Ertragseinbußen sind die Folge. „Früher konnte man mit dem Rechen in jede Wiese stechen, heute braucht man einen Pickel dazu“, beklagte etwa ein Zuhörer im Publikum. Der Boden verdichte sich immer mehr. Tatsächlich sind Grasland-, Bodenpflege und Bodenerhaltung ganz wesentliche Punkte, wo Landwirte aktiv eingreifen können, um ökologische Krisen zu bewältigen. Früher waren Almwiesen von Alpenblumen übersät und strotzten vor Vielfalt, das kam wiederum dem Vieh zugute, erklärte Referent Walter Starz von der Universität für Bodenkultur in Wien. Heute geht diese Diversität zurück. Mit einer guten Düngung könne man Wiesen aber wieder sanieren und Böden klimafit machen.