Guggenheim-Museum soll Gäste nach Tirol bringen

Innsbruck – Tourismus-Vordenker Günther Aloys will auch im Wintertourismus, wie bereits berichtet, künftig auf Gäste aus China setzen. Denn mit zunehmendem Wohlstand wachse dort auch die potenzielle Zielgruppe, die vom alpinen Österreich angezogen werde. Mit einer neuen Idee will Aloys nun den österreichischen Alpintourismus beleben. Er wünscht sich ein Museum nach Vorbild des Guggenheim-Museums in Bilbao in der Tiroler Landeshauptstadt. Dieses soll sich über den Inn ziehen und – geht es nach Aloys – „zahlreiche Gäste aus ganz Europa und Fernost gleichermaßen anziehen“. Laut Aloys findet in China derzeit ein „Wandel auf zwei Brettern“ statt: „Skifahren war vor Dekaden noch ein Sport, der als Statussymbol der Oberschicht galt und sich entsprechend nur von reichen Chinesen geleistet wurde“, sagt Aloys. „Mittlerweile will die chinesische Regierung das Skifahren zum Nationalsport machen, unter anderem, um bei den nächsten Olympischen Winterspielen 2022 einen konkurrenzfähigen Kader zu stellen und ernsthaft um Medaillen mitkämpfen zu können.“ Die Zielsetzung: 300 Millionen Chinesen sollen in 800 Skigebieten bis 2022 zu Skifahrern werden.