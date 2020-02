Messerscharfe Haie nähern sich einem Play-off-Ticket

Innsbruck –Miraculix, der Druide, der im legendären Comic Asterix den Zaubertrank verabreicht hat, war am Dienstag in der Tiwag-Arena nicht auffindbar. Aber es hatte den Anschein, als wären die Haie im ersten Drittel mit unfassbaren Kräften gesegnet. Das Eis brannte, die Energie war spürbar und schlug sich nach 20 Minuten in einer komfortablen 4:1-Führung nieder. Vielleicht war’s in einem eminent wichtigen Heimspiel im Kampf um ein Play-off-Ticket das beste Drittel in dieser Saison. Aber der Reihe nach: