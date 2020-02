Auf die Alpenvolleys wartet nun St. Petersburg

Unterhaching – Erst um 4.30 Uhr morgens war der ukrainische Volleyball-Meister Barkom-Khazany Lviv gestern mit dem Bus in Unterhaching angekommen. Die sturmbedingte langwierige Anreise sollte eigentlich auch für schwere Beine gesorgt haben – doch die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching taten sich im CEV-Cup-Achtelfinale richtig schwer, schafften aber nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel beim gestrigen Rückspiel in Unterhaching mit einen 3:2-(23, -24, 14, -21, 11)-Erfolg den Aufstieg in das Viertelfinale.