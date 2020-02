Tourismusschüler aus St. Johann schnuppern Film-Luft

St. Johann i. T. – Einmal aus erster Hand erfahren, wie ein Film entsteht, das konnten 27 Schüler der Tourismusschulen Am Wilden Kaiser in St. Johann im Rahmen eines einzigartigen klassenübergreifenden Projekts. Gemeinsam mit Filmemacher Giuseppe Ginanneschi und Projektleiterin Petra Seidl machten sie es sich zur Aufgabe, einen Kurzfilm zu produzieren, der das vielfältige Angebot der drei Schulzweige auf kreative Art und Weise abbildet. Das umfangreiche Angebot im Bereich des Theorie- und Praxisunterrichts, die zahlreichen Zusatzausbildungen sowie das besondere Miteinander, das an der Schule gelebt wird, galt es hier abzulichten – und das in maximal vier Minuten. Keine einfache Aufgabe, der sich die Tourismusschüler jedoch mit Begeisterung stellten.

Am Anfang stand die kreative Phase der Ideenfindung, gefolgt von der Konzeptentwicklung und schließlich der Erstellung eines seitenlangen Drehbuchs. Gleichzeitig erhielt die Filmcrew in diversen Workshops wertvolle Informationen zum Umgang mit Kamera, Licht, Tongeräten, lernte die Tücken der richtigen Musikauswahl kennen und wurde in einem professionellen Schnittprogramm geschult. An den Drehtagen durften die Schüler ihr gesammeltes Wissen schließlich in die Tat umsetzen und an den verschiedenen Positionen – vor und hinter der Kamera – tätig sein.