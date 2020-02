Mutter in NÖ getötet: Dreieinhalb Jahre Haft für Teenager

Zu dreieinhalb Jahren Haft wegen Mordes ist ein 14-Jähriger am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt verurteilt worden. Der Jugendliche soll seine 56-jährige Mutter im Juli des Vorjahres in Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) erstochen haben. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig. Laut der vorsitzenden Richterin überwogen die Milderungsgründe erheblich.