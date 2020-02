Wenn aus Wachscontainern Tilga Heustadel werden

Obertilliach –Von 27. Februar bis 7. März 2021 findet in Obertilliach die Biathlon-Juniorenweltmeisterschaft statt. Schon 2013 hatte die Gemeinde diesen Bewerb mit großem Erfolg ausgerichtet, jetzt laufen die Vorbereitungen für die zweite Auflage.

„Wir sind in den Startlöchern“, sagt Matthias Scherer, Bürgermeister und zugleich Geschäftsführer des Obertilliacher Biathlonzentrums. Eines der wichtigsten Vorhaben ist die Umgestaltung der Loipen, sodass diese kreuzungsfrei werden. Einerseits sollen die touristischen Loipen und Spazierwege den Wettkämpfern nicht in die Quere kommen, andererseits soll sich der landwirtschaftliche Güterverkehr nicht mit den Langlaufstrecken überschneiden.

„Das machen wir mit Unterführungen und Brücken, und es ist recht aufwändig“, beschreibt Scherer. „Allein das wird an die 400.000 Euro kosten.“ Auch die Optik spielt eine Rolle, schließlich soll sich der Ort vor den Augen der Sportwelt hübsch präsentieren. Deshalb werden die Wachscontainer, die entlang der Zufahrt zum Zentrum stehen, eingehaust. „Das Ganze soll dann aussehen wie ein traditioneller Obertilliacher Stadel. Das Dach über den Containern ist wichtig, damit die Schneelast im Winter keinen Schaden anrichten kann“, führt der Bürgermeister aus.

Zusätzlich wird das Gebäude, in dem sich jetzt das Café befindet, um etwa 500 Quadratmeter vergrößert. Der Zubau soll mehrere Zwecke erfüllen: als Pressezentrum während der WM, als Kraftkammer und als Indoor-Schießstand auch außerhalb der Wettbewerbszeiten. „Die Beschneiung wollen wir ebenfalls verbessern“, kündigt Matthias Scherer an. Ein neuer Kühlturm wird das Beschneiungwasser herunterkühlen, sodass es auch bei nicht so frostigen Temperaturen auf die Loipen aufgebracht werden kann.