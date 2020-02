Tiroler Betroffene warnen: „Jeder kann Alkoholiker werden“

Wörgl – „Jeder hat die Chance, Alkoholiker zu werden“ – ein Satz, der provokativ klingt, den die Mitglieder der Selbsthilfegruppen der Anonymen Alkoholiker (AA)allerdings real erleben und es gemeinsam schaffen, den Teufelskreis der Suchterkrankung zu durchbrechen. „Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen“, bringt es Franz auf den Punkt, der vor 40 Jahren im Wörgler Tagungshaus die erste AA-Gruppe im Tiroler Unterland ins Leben rief. Zum Jubiläum gibt’s am 2. Mai ganztags eine öffentliche Informationsveranstaltung im Wörgler Tagungshaus, das die AA-Meetings seit den Gründungstagen beherbergt.

Alkoholkrankheit wird noch immer verharmlost, verschwiegen, geleugnet. Mit fatalen Folgen für Betroffene und das Umfeld. „Alkoholismus ist eine Familienerkrankung, die alle Gesellschaftsschichten betrifft“, ruft Gerhard, selbst „trockener“ Alkoholiker, beim Pressegespräch im Tagungshaus ins Bewusstsein, bei dem drei mutige Menschen Einblick in ihr Leben als Erkrankte und Angehörige sowie in die Arbeit in der Selbsthilfegruppe gaben.