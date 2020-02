Innsbruck – Fünf Stufen führen von der Müllerstraße in Innsbruck in die Jolly Bar. Um in eines der ältesten Studentenlokale der Stadt zu gelangen, muss man zuerst die Klingel betätigen. Drinnen blitzt eine Lampe auf. Markus Köll steht, wie gewohnt in rotem Oberteil, hinter der Bar und drückt einen Knopf, sodass sich die Tür öffnen lässt.