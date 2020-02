Liam Gallagher Headliner beim Snowbombing in Mayrhofen

Mayrhofen –Liam Gallagher ist ein Wiederholungstäter. 2019 trat der Oasis-Sänger bereits bei Snowbombing in Mayrhofen auf. Heuer will er dem überwiegend britischen Partyvolk dort neuerlich als Headliner einheizen, teilt der TVB Mayrhofen-Hippach in einer Aussendung mit.

Liam Gallagher kommt wieder nach Mayrhofen. © via www.imago-images.de

Zum Saisonschluss vom 13. bis 18. April herrscht in Mayrhofen wieder Ausnahmezustand. Zu den Snowbombing-Künstlern zählen auch The Streets und diverse DJs. Skisprunglegende Eddie the Eagle reist ebenfalls an. Wochentickets werden auf www.myzillertal.app um 249 Euro verkauft.