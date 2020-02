Vorfreude auf Jugendbewerb in St. Ulrich

Höhepunkt im Juni 2019 war das gelungene Jubiläumsfest zum 125-jährigen Bestehen mit Jubiläumsabend am Freitag, Kinderfest und Schauübung am Samstag und Fahnenweihe sowie Segnung des neuen Löschfahrzeuges am Sonntag. In Summe umfasst der Tätigkeitsbericht 2019 insgesamt 254 Ereignisse und 7091 freiwillig geleistete Stunden.