Sechs Gemeinden arbeiten an gemeinsamem Bauamt

In Vorarlberg, genauer gesagt in der Gemeinde Sulz, bekamen die Tiroler Gemeindechefs Einblicke, wie ein derartiges Konzept funktionieren kann. „Seit einiger Zeit beschäftigen wir uns damit, eine Professionalisierung zum Wohle aller herbeizuführen“, gibt PV-Obmann Gallop preis. „In Vorarlberg funktioniert das in einem Bauamt, das sich auf die Ausarbeitung von Baugenehmigungen für Neubauten spezialisiert hat. In Sulz ist man für zwölf Gemeinden und 32.000 Bürger zuständig, sogar die Großgemeinde Rankweil mit 12.000 Einwohnern lässt hier die Bescheide von zwei fix angestellten Mitarbeitern ausarbeiten.“