Kinder- und Jugendanwaltschaft: „Da sein, zuhören, einschreiten“

Innsbruck –Bei Ängsten, Krisen, Problemen jeder Natur ist Ulrike Kalkschmid für Burschen und Mädchen, die nicht zu Hause bei ihren Familien aufwachsen – sprich fremduntergebracht sind – eine wichtige Gesprächspartnerin. „Ich habe immer ein offenes Ohr.“ Kalkschmid ist eine so genannte externe Vertrauensperson, die von der Tiroler Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija) als zusätzliche Beratungsinstanz zur Verfügung gestellt wird. Im Jahr 2011 als Pilotprojekt gestartet, hat sich das Angebot inzwischen etabliert und bewährt, wie auch eine von der Kija in Auftrag gegebene Erhebung zeigt.

Die Idee, eine externe Vertrauensperson zu installieren, ist vor rund zehn Jahren entstanden, blickt Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser zurück. Damals seien Berichte ehemaliger Heimkinder aufgetaucht, die missbraucht und ausgebeutet wurden. „Viele von ihnen gaben an, dass sie sich in ihrer Situation hilflos und völlig ausgeliefert gefühlt hätten.“ Auch weil sie sich keinem neutralen Außenstehenden öffnen konnten. Naheliegend sei deshalb gewesen, zusätzlich zum eigentlichen Betreuungsstab einen unabhängigen Ansprechpartner anzubieten, der leicht zu erreichen ist. „Da sein, zuhören und wenn nötig einschreiten“, ist laut Harasser die Devise. „Im Elisabethinum Axams haben wir mit Sprechstunden begonnen“, nach und nach seien mehr Unterbringungsstätten dazugekommen. Seit dem Jahr 2015 gibt es regelmäßige Termine im Vier-Wochen-Takt.

Fast drei Jahre schon ist Ulrike Kalkschmid diese Ombudsfrau. „Aktuell besuche ich landesweit 28 Einrichtungen mit insgesamt 53 Wohngemeinschaften. 780 Kinder und Jugendliche leben dort“, sagt sie. Gruppen in Osttirol oder Krisen-WGs sucht sie zweimal jährlich auf. „Im vergangenen Jahr habe ich 804 Beratungen durchgeführt. Dabei soll präventiv Übergriffen vorgebeugt, aber auch bestehende Probleme gelöst werden.“ Oft würden dabei allgemeine Fragen und Alltagssorgen diskutiert, berichtet Kalkschmid. „Aber auch die Gesundheit oder Verselbstständigung werden angesprochen. Da die Kinder und Jugendlichen nicht zu Hause aufwachsen, sind auch Elternbesuche oder die Herkunftsfamilien Thema. Viele haben etwa Bedenken, sich in der neuen Umgebung wohl zu fühlen, weil das ja Verrat an der eigenen Familie sein könnte“, weiß sie aus der Praxis. Oberstes Gebot seien Vertrauen und, sofern erwünscht, niederschwellige Hilfe.