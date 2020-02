Macaulay Culkin über Michael Jackson: „Er hat mir nie etwas angetan“

Im Zuge von Missbrauchsvorwürfen gegen den Popstar wurde Culkin des Öfteren als mögliches Opfer genannt. Zum Dokumentarfilm „Leaving Neverland“, in dem Wade­ Robson (36) und James Safechuck (40) offen darüber sprechen, wie sie in ihrer Kindheit mutmaßlich von Jackson missbraucht worden seien, hat sich Culkin nie geäußert. Schon 2005 verteidigte er Jackson aber in seiner Aussage, als der Musiker in einem Kindermissbrauchs­prozess für nicht schuldig befunden wurde. Und Culkin bleibt dabei: Gegenüber dem Magazin Esquire findet Culkin erneut deutliche Worte für die Anschuldigungen gegen Jackson. „Er hat mir nie etwas angetan“, so der Schauspieler. Und weiter: „Ich habe nie gesehen, dass er etwas getan hat.“