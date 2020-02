Walchseer Politik setzt auf die Familien

Im heurigen Haushaltsvorschlag der Gemeinde Walchsee sind Mittel vorgesehen, um weitere familienfreundliche Maßnahmen umsetzen zu können. So ist die Errichtung eines Waldspielplatzes geplant und ebenso ein Kleinkinder-Badebereich am Ostufer des Sees, an dem sich auch der Tourismusverband beteiligen will. Zudem wird es Gemeinschaftsprojekte mit Vereinen geben, etwa bei der Instandsetzung der Forstmeile. Und erstmals wird am 14. März ein Repair-Café in Walchsee dafür sorgen, dass Dinge nicht einfach im Müll landen. Auch bei der Jugendarbeit will man einen Schritt weiter gehen und so hat die Gemeinde derzeit eine zweite Stelle für einen Jugendbetreuer ausgeschrieben. „Für mich ist es ein absolut spannender Prozess“, erklärt Bürgermeister Wittlinger. Die Auszeichnung ist nun für drei Jahre gültig, innerhalb dieser Zeit werden die Maßnahmen neuerlich überprüft. Ein kontinuierliches Arbeiten ist also nötig. BM Wittlinger sieht die Untere Schranne und den Kaiserwinkl nun als familienfreundliche Region, weil Ebbs und Niederndorf ebenfalls dafür sorgen, dass sich Familien im Ort wohlfühlen. (be)