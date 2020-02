Thomas Morgenstern im Interview: „Der Kulm ist ein besonderer Hügel“

Nach zwei Jahren Pause gibt es heute am Kulm endlich wieder ein Skifliegen ...

Thomas Morgenstern: Der Kulm gehört definitiv in den Weltcup-Kalender, am besten jedes Jahr. Das Skifliegen ist immer ein Highlight und lockt jedes Jahr Tausende Fans an. Neben der Vierschanzentournee ist der Kulm für uns Österreicher der große Höhepunkt.