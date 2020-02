Inline-Speedskating-Europacup: Wörgl bleibt Top-Adresse für Skater

Wörgl – Zum zwölften Mal findet in diesem Jahr der Europacup im Inline-Speedskating in Wörgl statt. Mehr als 400 Spitzensportlerinnen und -sportler aus der ganzen Welt werden dazu in Wörgl erwartet. Dem Club-Präsidenten Robert Petutschnigg ist es gelungen, diese Top-Veranstaltung für mindestens weitere zwei Jahre nach Wörgl zu holen. Diese Großveranstaltung zieht seit nun bereits zwölf Jahren Teilnehmer aus über 20 Nationen nach Wörgl. Der Europacup zählt in der Zwischenzeit zu den Topveranstaltungen in der jährlichen Rennserie. Er ist auch ein starker Wirtschaftsfaktor geworden. Allein in den letzten Jahren haben die Inline-Speedskating-Rennen rund 40.000 Nächtigungen in die Region gebracht.